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  • 19 апрель 2020 11:29
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В ГНК заявили о более чем трехкратном сокращении налоговых поступлений от физлиц за время карантина

В ГНК заявили о более чем трехкратном сокращении налоговых поступлений от физлиц за время карантина

В Государственном налоговом комитете (ГНК) заявили о более чем трехкратном сокращении налоговых поступлений за время карантина, сообщает Podrobno.uz.

 

"В связи с тем, что крайний срок уплаты земельного налога и налога на имущество для физических лиц был перенесен на 15 октября, поступления по ним сократились в 3 раза. В частности, они снизились со 130 миллиардов сумов до 40 миллиардов сумов", – рассказал в ходе брифинга в Ташкенте заместитель начальника управления ГНК Музаффар Назаров.

 

При этом, добавил он, около 195 тысяч индивидуальных предпринимателей были вынуждены приостановить свою деятельность. В результате поступления от индивидуальных предпринимателей по оплате фиксированного налога также сократились на 84%, так как более 80% из них были вынуждены приостановить свою деятельность.

 

"Однако, несмотря на продление срока оплаты, наши граждане оплатили 40 миллиардов сумов налогов из дома в интерактивном режиме", – подчеркнул он.


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