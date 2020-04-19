Химчисткам разрешили возобновить работу в Ташкенте

Пандемия коронавируса стала причиной приостановления деятельности многих сфер и отраслей. На сегодняшний день, несмотря на то, что ситуация не стабилизирована, учитывая потребности населения в продуктах питания, одежде и других нуждах, возобновляется деятельность некоторых предприятий и учреждений с полным соблюдением требований карантина. Об этом сообщает UzReport.

Исходя из потребности и нужд населения Ташкента, а также из заключений по результатам изучения обращений предпринимателей в сфере обслуживания, разрешено возобновить деятельность учреждений по химической чистке.

От учреждений по химической чистке, возобновляющих свою деятельность, требуется полностью соблюдать требования карантина и предписания специальной комиссии по восстановлению работы. Также до начала работы, учреждение и привлеченные к работе сотрудники должны пройти проверку ЦСЭБ.

Также, исходя из того, что от населения требуется не покидать место проживания без особой необходимости, рекомендовано организовать самостоятельный приём и доставку заказов.