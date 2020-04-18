» » » В Узбекистане выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1495
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  • 19 апрель 2020 10:20
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В Узбекистане выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1495

В Узбекистане по состоянию на 19 апреля на 10:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 и достигло 1495, сообщает  Минздрав.


В Узбекистане выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1495

 

При этом, несмотря на карантин, в Узбекистане не вводили ограничения на работу продуктовых магазинов, они могут работать по собственному графику.

 

Также была запущена официальная карта, на которой отмечены все барьеры, преграждающие въезды и выезды в районах Ташкента.

 

Напомним, что накануне в Узбекистане 77-летняя женщина умерла от коронавируса. Это уже пятая жертва инфекции в стране.


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