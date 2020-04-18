Карантин в Узбекистане продлевается до 10 мая





«Принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный переход наших граждан на режим „самоизоляции" и соблюдение принципа „социальной дистанции" позволили удержать под контролем распространение инфекции», — отмечается в сообщении.

Продление ограничений ставит целью «сохранение результативности проводимых карантинных мероприятий».

Напомним, с 30 марта по 20 апреля было введено ограничение на передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями.

С 1 апреля в указанных городах был введен режим самоизоляции, который с 5 апреля стал обязательным. С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей запрещено также передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.