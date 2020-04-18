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  • 18 апрель 2020 19:38
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Карантин в Узбекистане продлевается до 10 мая

Карантин в Узбекистане продлевается до 10 мая

Введенные Специальной республиканской комиссией до 20 апреля ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены до 10 мая. Об этом говорится в сообщении комиссии.


«Принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный переход наших граждан на режим „самоизоляции" и соблюдение принципа „социальной дистанции" позволили удержать под контролем распространение инфекции», — отмечается в сообщении.

 

Продление ограничений ставит целью «сохранение результативности проводимых карантинных мероприятий».

 

Напомним, с 30 марта по 20 апреля было введено ограничение на передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями.

 

С 1 апреля в указанных городах был введен режим самоизоляции, который с 5 апреля стал обязательным. С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей запрещено также передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.


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