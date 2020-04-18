» » » В Узбекистане количество случаев нарушения карантина превысило 76 тыс.
﻿
  • 18 апрель 2020 17:16
  • 48

В Узбекистане количество случаев нарушения карантина превысило 76 тыс.

В Узбекистане количество случаев нарушения карантина превысило 76 тыс.

С момента объявления карантина по состоянию на 9:00 часов 18 апреля в Узбекистане выявлены 76 159 фактов нарушения мер карантинного ограничения, сообщает МВД республики.

 

Число выявленных случаев в разрезе регионов:

город Ташкент – 13 635 фактов;

Ферганская область – 11 893 факта;

Ташкентская область – 11 136 фактов;

Самаркандская область – 6 730 фактов;

Сырдарьинская область – 5 269 фактов;

Кашкадарьинская область – 4 976 фактов;

Андижанская область – 4 303 факта;

Наманганская область – 4 290 фактов;

Бухарская область – 3 115 фактов;

Республике Каракалпакстан – 2 775 фактов;

Хорезмская область – 2 555 фактов;

Сурхандарьинская область – 2 416 фактов;

Джизакская область – 2 333 факта;

Навоийская область – 733 факта.


Похожие статьи:
﻿
Выявлено 63882 факта нарушения мер карантинного ограничения

Выявлено 63882 факта нарушения мер карантинного ограничения

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистанцы продолжают нарушать карантин. Уже более 55 тыс.случаев

Узбекистанцы продолжают нарушать карантин. Уже более 55 тыс.случаев

Новости Узбекистана
﻿
Число нарушений карантина в Узбекистане превысило 50 тыс.

Число нарушений карантина в Узбекистане превысило 50 тыс.

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане случаев нарушения карантина насчитано более за 46 тыс.

В Узбекистане случаев нарушения карантина насчитано более за 46 тыс.

Новости Узбекистана
﻿
В региональных приемных премьер-министра назначены руководители

В региональных приемных премьер-министра назначены руководители

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика