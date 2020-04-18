В Узбекистане количество случаев нарушения карантина превысило 76 тыс.

Число выявленных случаев в разрезе регионов:
город Ташкент – 13 635 фактов;
Ферганская область – 11 893 факта;
Ташкентская область – 11 136 фактов;
Самаркандская область – 6 730 фактов;
Сырдарьинская область – 5 269 фактов;
Кашкадарьинская область – 4 976 фактов;
Андижанская область – 4 303 факта;
Наманганская область – 4 290 фактов;
Бухарская область – 3 115 фактов;
Республике Каракалпакстан – 2 775 фактов;
Хорезмская область – 2 555 фактов;
Сурхандарьинская область – 2 416 фактов;
Джизакская область – 2 333 факта;
Навоийская область – 733 факта.