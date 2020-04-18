Выявлен наркопритон, возбуждено уголовное дело

07 апреля 2020 года примерно в 15:30 часов в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Навоийской области и УКД ОВД города Навои, выявлено, что 48-летний А.С. у себя дома предоставил своим трём знакомым условия для изготовления и употребления самодельного наркотического средства "Дизоморфин” (крокодил), в составе которого имелся алколоид "Опия”.

При осмотре места проживания А.С. внутри полиэтиленового пакета были обнаружены пустые коробки лекарственных препаратов "Кодекс”, "Анальгин”, "Димедрол”, пустые спичечные коробки, две железные посудины с остатками желтоватого цвета, 10-, 05-, 02-граммовые шприцы со сгустками, схожими с кровью, и 5 ватных тампонов с пятнами крови. Все предметы были изъяты в качестве вещественного доказательства.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Навои возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (содержание притонов для потребления или распространения наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ). Ведется предварительное следствие.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан