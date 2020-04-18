В школах Узбекистана могут отменить итоговые экзамены из-за пандемии

Министерство народного образования (МНО) Узбекистана ответило на вопрос о возможной отмене итоговых и государственных экзаменов в школах, который задавали пользователи социальных сетей.

"МНО и заинтересованные государственные учреждения рассматривают возможные варианты проведения или отмены итоговых и государственных экзаменов в 5-11 классах общеобразовательных школ. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Специальной правительственной комиссии", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-секретаря министерства Анвара Умарова.

О решении комиссии по данному вопросу будет сообщено дополнительно.

Вместе с тем, школьникам рекомендуется продолжать освоение учебной программы с использованием телевизионных уроков на каналах "Онлайн-школы".

Напомним, школьники и студенты в Узбекистане были отправлены на каникулы и дистанционное обучение после того, как в Ташкенте выявили первый случай заражения коронавирусом.

По данным на утро 18 апреля, число больных выросло до 1 450. За все время распространения инфекции в стране скончались четыре пациента, выздоровели — 156.

