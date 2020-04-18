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  • 18 апрель 2020 12:52
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В Узбекистане перестали принимать заявки на прием детей в детские сады

В Узбекистане перестали принимать заявки на прием детей в детские садыМинистерство дошкольного образования (МДО) с 16 апреля и до конца карантина не будет принимать заявки на прием детей в детские сады, сообщает Podrobno.uz.

 

"Министерство дошкольного образования уведомляет о том, что с 16 марта и на весь период профилактических мероприятий постановка детей в очередь на поступление в дошкольные образовательные учреждения осуществляться не будет", – сообщили в МДО.

 

Министерство дошкольного образования отправило Агентству государственных услуг и в Uzinfocom соответствующее письмо с просьбой приостановить с 16 марта и до завершения профилактических мероприятий в республике формирование направлений и прием детей в детские сады.

 

"Данное решение принято во избежание путаницы, а также в связи с тем, что в период действия в стране профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, приостановлена деятельность всех детсадов и Центров государственных услуг, и граждане не смогут получить направление в дошкольное образовательное учреждение либо воспользоваться им до окончания действия данных мер", – подчеркнули в министерстве.

 

О дате возобновления работы детсадов и предоставления услуги по формированию направлений на прием в них детей будет сообщено позднее.


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