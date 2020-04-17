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  • 17 апрель 2020 22:15
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В Узбекистане от вируса выздоровели еще 10 человек

В Узбекистане от вируса выздоровели еще 10 человекВ Наманганской областной инфекционной больнице выздоровели еще 7 пациентов с коронавирусом, в Каракалпакстане — 3. Их отправили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Все выздоровевшие из Намангана, одна из пациенток прибыла в город из Турции. Остальные были в контакте с инфицированными и заразились этой болезнью. Среди них 3 мужчин и 4 женщины. Самой старшей из них — 62 года, а младшей — 25 лет. До настоящего времени из областной инфекционной больницы были выписаны и отправлены на реабилитацию 15 пациентов, а сейчас количество полностью выздоровевших достигло 22.

 

По данным Минздрава, в инфекционной больнице Каракалпакстана полностью выздоровели 3 пациента. Один из выздоровевших прибыл в Каракалпакстан из Ташкента на пассажирском поезде по направлению Ташкент-Кунград. Двое из них отец и дочь из города Нукуса. Они заразились при контакте с пациентами с коронавирусом.

 

17 апреля в Узбекистане было сообщено о выздоровлении 27 человек (всего — 156).

 

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