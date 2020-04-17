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  • 17 апрель 2020 14:01
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В Бухаре вылечились 11 пациентов с коронавирусом

В Бухаре вылечились 11 пациентов с коронавирусом

Выздоровели еще 11 пациентов Бухарской областной инфекционной больницы, их проводили на реабилитацию.

 

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, все выздоровевшие прилетели в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий «Ситораи Мохи Хоса». После подтверждения заболевания коронавирусом они были госпитализированы в областную инфекционную больницу.

 

Среди выздоровевших — трое мужчин и восемь женщин. Пятеро из столицы, двое — из Ташкентской области и по одному — из Бухарской, Самаркандской, Наманганской и Андижанской областей. Самой старшей из пациентов — 56 лет, а самой младшей — 30.

 

Всего в областной инфекционной больнице вылечилось 39 человек, а по всей республике число выздоровевших достигло 140.


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