Работникам бюджетных организаций временно приостановят и сократят выплаты

Приостанавливаются выплаты за счёт специального фонда материального стимулирования. Об этом пишет UzNews.uz.

Принято постановление Правительства «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности государственного бюджета Республики Узбекистан на 2020 год и оптимизации расходов» от 16 апреля текущего года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минстерства юстиции.

Согласно документу, с 16 апреля по 1 октября приостанавливаются выплаты работникам бюджетных организаций из специального фонда материального стимулирования (за исключением работников медицинских и социальных учреждений, детских домов и 1-3 категорий оплаты труда).

Также до 1 июня в бюджетных организациях приостанавливаются выплаты, связанные с капитальным ремонтом. С этой целью средства, запланированные на второй квартал, будут сокращены или переведены на вторую половину 2020 года.

Помимо этого, сокращаются размеры выплат на коммунальные услуги, продукты питания, канцелярские товары, проведение мероприятий, ремонта и других расходов.

В постановлении утверждены оптимальные расходы из республиканского и местных бюджетов.