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  • 17 апрель 2020 11:55
  • 50

39-летний гражданин Узбекистана умер в Воронеже от коронавируса

39-летний гражданин Узбекистана умер в Воронеже от коронавирусаВ воронежской больнице скончался гражданин Узбекистана. Ранее у него подтвердился коронавирус. Мужчине было всего 39 лет, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу правительства Воронежской области.

 

Гражданин Узбекистана имел вид на жительство в России, он недавно вернулся в Воронеж из Москвы. Когда почувствовал себя плохо, обращаться за медицинской помощью не стал. Болел в течение 10 дней дома. Однако 8 апреля все-таки вызвал медиков. Два дня пациент находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но спасти его не удалось.

 

Напомним, что в Узбекистане от коронавируса скончались четыре пациента.


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