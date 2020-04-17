39-летний гражданин Узбекистана умер в Воронеже от коронавируса

В воронежской больнице скончался гражданин Узбекистана. Ранее у него подтвердился коронавирус. Мужчине было всего 39 лет, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу правительства Воронежской области.

Гражданин Узбекистана имел вид на жительство в России, он недавно вернулся в Воронеж из Москвы. Когда почувствовал себя плохо, обращаться за медицинской помощью не стал. Болел в течение 10 дней дома. Однако 8 апреля все-таки вызвал медиков. Два дня пациент находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но спасти его не удалось.

Напомним, что в Узбекистане от коронавируса скончались четыре пациента.