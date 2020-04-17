Сотрудникам налогового комитета временно снизили зарплаты

Большинство работников налоговых органов с зарплатой более 4 млн сумов согласились на ее снижение, заявил председатель профсоюзного комитета ГНК Евгений Махмудов.

«Мы живем в большой и дружной стране. Нас более 34 миллионов. 2 года назад благодаря государственной поддержке должностные оклады работников органов Государственной налоговой службы были увеличены в 1,7 раза.

Сегодня в такой тяжелый для Родины час сотрудники налоговых органов готовы помочь результатами своего труда. Понимаем, что в стране есть люди, которым гораздо труднее перенести это время, чем нам, работникам госучреждений» – говорится в сообщении.

«Считаем, что сокращение размеров заработных плат сотрудников госорганов - справедливый и важный шаг на пути оптимизации расходов госбюджета. Мы не хотим оставаться в стороне. Ведь именно в трудной ситуации проявляется внутреннее содержание человека и зрелость всего общества» - отмечается в заявлении.