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  • 17 апрель 2020 11:52
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Просроченный ключ электронно-цифровой подписи теперь можно обновить в онлайн-режиме

Просроченный ключ электронно-цифровой подписи теперь можно обновить в онлайн-режимеПросроченный ключ электронно-цифровой подписи теперь можно обновить в онлайн-режиме. Такая возможность введена во время карантина Центром регистрации Государственного налогового комитета, сообщает Podrobno.uz.

 

Для физических и юридических лиц, срок действия электронных ключей которых истекает в эти дни, запущен сервис обновления в режиме реального времени через Интернет.

 

Владельцам ключей ЭЦП следует войти в свой персональный кабинет на сайте e-imzo.uz и выбрать в меню пункт "Создать ключ ЭЦП". Для подтверждения операции потребуется ввести номер телефона.

 

Система предложит пользователю автоматически заполненную анкету, сведения в которой генерируются при помощи базы ГНК. В случае несовпадения этих сведений получить ключ ЭЦП будет невозможно, предупредили в ведомстве.

 

Проверив данные анкеты, следует ввести код подтверждения, пришедший на мобильный телефон. Тем самым пользователь соглашается с условиями публичной оферты по оказанию услуг, созданию и выдаче ключей ЭЦП.

 

Затем следует ввести пароль для нового ключа ЭЦП. Пароль следует запомнить или сохранить, так как в случае утери восстановить пароль и ключ ЭЦП будет невозможно.

 

В конце процесса система предложит загрузить сертификат ЭЦП в формате для печати и создаст файл ключа электронно-цифровой подписи в формате *.pfx.


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