Коронавирус в Узбекистане пошел на спад?

Если ранее Министерство здравоохранения сообщало о новых случаях заражения как минимум 2 раза в сутки (порой и три раза), то 16 апреля сводка о новых инфицированных была опубликована только утром. Напомним, тогда сообщалось о 47 новых случаях.

Таким образом, впервые за последние дни число новых случаев резко уменьшилось. За последние сутки это число составило 47. Всего на данный момент количество заболевших коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 1349 человек, из них по Самаркандской области - 5.

Будем надеяться, что количество заболевших в Узбекистане в ближайшее время пойдет на спад.