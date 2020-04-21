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  • 17 апрель 2020 2:53
  • 21

Коронавирус в Узбекистане пошел на спад?

Коронавирус в Узбекистане пошел на спад?

Число новых случаев коронавируса в Узбекистане снижается второй день подряд.

 

Если ранее Министерство здравоохранения сообщало о новых случаях заражения как минимум 2 раза в сутки (порой и три раза), то 16 апреля сводка о новых инфицированных была опубликована только утром. Напомним, тогда сообщалось о 47 новых случаях.

 

Таким образом, впервые за последние дни число новых случаев резко уменьшилось. За последние сутки это число составило 47. Всего на данный момент количество заболевших коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 1349 человек, из них по Самаркандской области - 5.

 

Будем надеяться, что количество заболевших в Узбекистане в ближайшее время пойдет на спад.


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