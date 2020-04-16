Узбекскому автопрому, чтобы выжить в условиях пандемии, придется заняться локализацией, автокредитованием и внутренним рынком – совещание у Мирзиёева

Шавкат Мирзиёев в четверг, 16 апреля, провел видеоселекторное совещание по вопросам развития автомобильной, химической и агротехнической промышленности.

Автопрому придется собраться

Во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность. В таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего внутреннего рынка.

Так, рынок запасных и комплектующих частей в нашей стране оценивается в 500 миллионов долларов. Однако доля продукции местного производства на этом рынке составляет лишь 9 процентов.

Перед акционерным обществом "Узавтосаноат" поставлена задача обеспечить до конца года локализацию 300 видов комплектующих, ввозимых из-за рубежа, и наладить их производство в качестве, не уступающем зарубежным аналогам.

Также даны указания по разработке новых моделей, стимулированию коммерческих банков, выдающих автокредиты.

Отмечалось, что хороший результат даст расширение производства спецтехники на заводах Samauto и MAN, освоение выпуска новых видов, востребованных аграрной отраслью.

Затронут также вопрос увеличения экспорта автопромышленной продукции. Подчеркнута важность контроля качества через цифровизацию всей цепочки от производственных процессов до продажи и сервиса, повышения доверия к продукции, обеспечения открытости и прозрачности.

Химпром раскритиковали, он должен нарастить выпуск дезинфекционных средств

Предприятия химической промышленности, наряду с сохранением существующих мощностей, располагают всеми возможностями для введения новых производств. Вместе с тем нынешнее положение дел в отрасли было подвергнуто на совещании резкой критике.

Отмечалось, что в текущем году намечено выпустить продукцию на 9 триллионов сумов и осуществить экспорт на 280 миллионов долларов. Для достижения этих целей акционерному обществу "Узкимёсаноат", подчеркивалось, следует содействовать предприятиям отрасли и увеличить производство востребованной продукции.

В частности, поставлена задача довести мощность предприятия по выпуску поливинилхлорида в акционерном обществе "Навоиазот" до 90 процентов в ближайшем месяце и сдать в эксплуатацию проект по выпуску азотной кислоты.

В силу сегодняшней эпидемиологической ситуации вырос спрос на чистящие и дезинфицирующие средства. В частности, из соседних государств поступили заказы на 2 тысячи тонн гипохлоритов. Также растет спрос на цианиды, важные для горно-металлургической промышленности.

В связи с этим даны указания по полному задействованию возможностей, разработке новых проектов по наращиванию объемов производства и модернизации мощностей.

Отмечена важность сокращения транспортных расходов для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке, повышения удобства перевозки грузов железными дорогами, договорившись с зарубежными партнерами.

Сельхозмашиностроение ответит за качество и цену

На совещании было указано на необходимость развития системы работы с клиентами для облегчения приобретения техники, предоставления фермерам и дехканам соответствующих льгот по кредитам. Компании "Агротехсаноатхолдинг" поручено внедрить систему продажи сельхозтехники на основе электронного заказа.

Было подвергнуты критике качество и цена отечественной техники, отмечено, что по этим показателям она не способна конкурировать с зарубежными аналогами. Дороговизна техники влияет на цену сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим даны поручения по оптимизации производственных процессов на основе анализа цен на технику, ускорению ввода металлолитейных мощностей, повышению уровня локализации.

"Цель локализации – выпуск доступных отечественных тракторов, которые отвечают запросам наших сел и по карману дехканам", – заявил Шавкат Мирзиёев.

Поставлены задачи по ускорению механизации сбора хлопка, доставке на места не менее 1 тысячи хлопкоуборочных машин до сентября текущего года, организации сервисных центров во всех регионах.