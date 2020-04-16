Проект об обороте по картам снят с обсуждения

Государственный налоговый комитет (ГНК) снял с обсуждения проект совместного с Центральным банком постановления. Документом предлагалось утвердить порядок, при котором банки будут информировать ГНК о счетах клиентов.

Как передает gazeta.uz, сенат Олий Мажлиса получил от ГНК письмо за подписью председателя. В нем говорится, что срок исполнения поручений по разработке проекта документа продлен на два месяца, а нынешний проект «с учетом предложений и возражений» удален с сайта regulation.gov.uz, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Проект ГНК, вызвавший общественный резонанс, предлагал обязать банки сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на картах физических лиц при превышении суммы в 30 млн сумов, а также при количестве транзакций P2P более 10 за месяц.

Цель этого документа, как объяснял налоговый комитет, — в том, чтобы предприниматели не уклонялись от уплаты налогов с помощью денежных переводов между картами физлиц.

С критикой проекта выступили граждане, Торгово-промышленная палата, комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам бюджета и экономических реформ и Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard).