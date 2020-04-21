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  • 16 апрель 2020 15:02
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Более полутора миллионов граждан Узбекистана стали безработными из-за коронавируса – Минтруд

Более полутора миллионов граждан Узбекистана стали безработными из-за коронавируса – Минтруд

Более полутора миллионов граждан Узбекистана стали безработными из-за пандемии коронавируса, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на письмо министра занятости и трудовых отношений Нозима Хусанова международной коалиции Cotton Campaign.

 

"В эти дни Узбекистан столкнулся с беспрецедентной двойной угрозой для здоровья населения и экономики в связи с пандемией коронавируса. По предварительным оценкам Международной организации труда, до 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы, а потери доходов работников составят не менее 3,4 триллиона долларов, и Узбекистан не стал исключением", – говорится в письме.

 

Уже сегодня рынок труда Узбекистана испытывает небывалое давление: более полутора миллионов граждан республики – безработные. Из-за строгой изоляции страны около 150 тысяч трудящихся вынужденно остались без работы, более 140 тысяч граждан – возвратившиеся на Родину трудовые мигранты без постоянного дохода, более 200 тысяч семей находятся за чертой бедности.

 

Государственные предприятия, частный сектор и весь рынок труда стараются максимально адаптироваться к новым условиям, но национальной экономике придется приложить огромные усилия для создания столь необходимых новых рабочих мест.


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