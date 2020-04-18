В Бухаре еще 20 пациентов полностью излечились от коронавируса

Минздрав сообщил о полном выздоровлении еще 20 пациентов. Они находились на лечении в Бухарской областной инфекционной больнице. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие прибыли в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий Ситораи Мохи Хоса. После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Среди пациентов 10 мужчин и столько же женщин. 11 из них из столицы, 4 – Самаркандской области, 2 – Джизакской области и по одному из Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областей. Самой старшей из них 57 лет, а самому младшему – 21 год.

В итоге, на сегодняшний день в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 127 человек.