США направили в Узбекистан продовольственную помощь

США через Агентство по международному развитию (USAID) доставили в Узбекистан 131,3 тонны продовольственной помощи почти на 400 тысяч долларов, пишет gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ташкенте.

«Поставка содержит смесь сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами, которые будут использоваться в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, а также в уязвимых домохозяйствах», — отметили в посольстве.

Помощь охватит более 35 тысяч наиболее уязвимых граждан республики и будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты.

В этот список входят учреждения, предоставляющие карантинные услуги, связанные с COVID-19, и долгосрочную помощь пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также детские дома и психиатрические учреждения.

Продовольственная помощь будет распространяться в сотрудничестве с благотворительным фондом «Соглом авлод учун» и американской некоммерческой организацией Resource and Policy Exchange, целью которой является улучшение стандартов здравоохранения и доступа к информации через предоставление технической и неденежной помощи, в том числе продуктов питания и фармацевтические препаратов, отмечается в сообщении.