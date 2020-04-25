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  • 16 апрель 2020 14:46
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США направили в Узбекистан продовольственную помощь

США направили в Узбекистан продовольственную помощьСША через Агентство по международному развитию (USAID) доставили в Узбекистан 131,3 тонны продовольственной помощи почти на 400 тысяч долларов, пишет gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Ташкенте.

 

«Поставка содержит смесь сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами, которые будут использоваться в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, а также в уязвимых домохозяйствах», — отметили в посольстве.

 

Помощь охватит более 35 тысяч наиболее уязвимых граждан республики и будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты.

 

В этот список входят учреждения, предоставляющие карантинные услуги, связанные с COVID-19, и долгосрочную помощь пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также детские дома и психиатрические учреждения.

 

Продовольственная помощь будет распространяться в сотрудничестве с благотворительным фондом «Соглом авлод учун» и американской некоммерческой организацией Resource and Policy Exchange, целью которой является улучшение стандартов здравоохранения и доступа к информации через предоставление технической и неденежной помощи, в том числе продуктов питания и фармацевтические препаратов, отмечается в сообщении.


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