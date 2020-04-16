Предпринимателям, доставляющим сельскохозяйственную продукцию, разрешили пользоваться своими автомобилями без стикеров. При этом в машине может находиться один пассажир, сообщает Podrobno.uz

Разрешение специальной Республиканской комиссии по предупреждению распространения коронавирусной инфекции включает транспортные средства категорий N1, N2 и N3, сельскохозяйственную технику, а также личные транспортные средства физических лиц категории М1.

Предприниматели имеют право беспрепятственно перевозить грузы и проходить через стационарные посты дорожно-патрульной службы на транспортных средствах этих категорий.

В том случае, если представители правоохранительных органов остановят транспорт, предпринимателям следует немедленно обратиться в оперативный штаб, созданный при Главном управлении безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по телефонам 71 267-65-30, 71 267-60-10 и 71 267-63-58.

Также они имеют возможность обратиться по телефону доверия 1102 Министерства внутренних дел, 1007 Генеральной прокуратуры или 1100 Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, приемной премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей и Торгово-промышленной палаты, объяснили в Генпрокуратуре.

Классификация автотранспортных средств:

Категория М1 — автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, не более 8 мест для сидения (простая легкая машина).

Категория М2 — автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Категория М3 — автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Категория N1 — автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

Категория N2 — автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, но не превышает 12 тонн.

Категория N3 — автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 12 тонн.