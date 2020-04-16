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  • 16 апрель 2020 11:57
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Предпринимателям, доставляющим сельскохозяйственную продукцию, разрешили пользоваться своими автомобилями без стикеров

Предпринимателям, доставляющим сельскохозяйственную продукцию, разрешили пользоваться своими автомобилями без стикеров

Предпринимателям, доставляющим сельскохозяйственную продукцию, разрешили пользоваться своими автомобилями без стикеров. При этом в машине может находиться один пассажир, сообщает Podrobno.uz.

 

Разрешение специальной Республиканской комиссии по предупреждению распространения коронавирусной инфекции включает транспортные средства категорий N1, N2 и N3, сельскохозяйственную технику, а также личные транспортные средства физических лиц категории М1.

 

Предприниматели имеют право беспрепятственно перевозить грузы и проходить через стационарные посты дорожно-патрульной службы на транспортных средствах этих категорий.

 

В том случае, если представители правоохранительных органов остановят транспорт, предпринимателям следует немедленно обратиться в оперативный штаб, созданный при Главном управлении безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по телефонам 71 267-65-30, 71 267-60-10 и 71 267-63-58.

 

Также они имеют возможность обратиться по телефону доверия 1102 Министерства внутренних дел, 1007 Генеральной прокуратуры или 1100 Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, приемной премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей и Торгово-промышленной палаты, объяснили в Генпрокуратуре.

 

Классификация автотранспортных средств:

 

Категория М1 — автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, не более 8 мест для сидения (простая легкая машина).

 

Категория М2 — автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

 

Категория М3 — автотранспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн.

 

Категория N1 — автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

 

Категория N2 — автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, но не превышает 12 тонн.

 

Категория N3 — автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 12 тонн.


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