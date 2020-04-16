» » » В Карши мошенники выручили 75 миллионов сумов, продавая поддельные авиабилеты в Москву
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  • 16 апрель 2020 10:58
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В Карши мошенники выручили 75 миллионов сумов, продавая поддельные авиабилеты в Москву

В Карши мошенники выручили 75 миллионов сумов, продавая поддельные авиабилеты в Москву

В Карши мошенники обманули 38 человек, продав им поддельные авиабилеты в Москву. Выручка составила более 75 миллионов сумов, сообщает Podrobno.uz.

 

Исполнительный директор компании, занимающейся продажей авиабилетов, 33-летний Л.Э., учредитель фирмы, 32-летний И.М., и кассир, 47-летний Ж.Ш., вступили в преступный сговор. Они предлагали жителям Карши недействительные и не зарегистрированные авиабилеты на рейсы "Карши-Москва", "Самарканд-Москва" и "Ташкент-Москва".

 

За месяц с небольшим, с 8 января по 15 февраля 2020 года, мошенники продали 38 билетов и получили 75 миллионов 284 тысячи сумов, которые истратили на свои нужды, сообщил Следственный департамент при МВД.

 

Следственным отделом при УКД 2-го ОВД города Карши по факту преступления возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 3 статьи 168 Уголовного кодекса ("Мошенничество"), ведется предварительное следствие.


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