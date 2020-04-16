В Карши мошенники выручили 75 миллионов сумов, продавая поддельные авиабилеты в Москву

В Карши мошенники обманули 38 человек, продав им поддельные авиабилеты в Москву. Выручка составила более 75 миллионов сумов, сообщает Podrobno.uz

Исполнительный директор компании, занимающейся продажей авиабилетов, 33-летний Л.Э., учредитель фирмы, 32-летний И.М., и кассир, 47-летний Ж.Ш., вступили в преступный сговор. Они предлагали жителям Карши недействительные и не зарегистрированные авиабилеты на рейсы "Карши-Москва", "Самарканд-Москва" и "Ташкент-Москва".

За месяц с небольшим, с 8 января по 15 февраля 2020 года, мошенники продали 38 билетов и получили 75 миллионов 284 тысячи сумов, которые истратили на свои нужды, сообщил Следственный департамент при МВД.

Следственным отделом при УКД 2-го ОВД города Карши по факту преступления возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б" части 3 статьи 168 Уголовного кодекса ("Мошенничество"), ведется предварительное следствие.