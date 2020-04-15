Комиссию за обналичивание с пенсионных карт могут снизить или обнулить

Комиссию за снятие наличных средств с пенсионных банковских карт планируется снизить или отменить. Об этом в среду на онлайн-брифинге заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

С мая выплата пенсий, пособий и заработных плат полностью переводится на карты. Такое решение принято для снижения риска распространения коронавируса. Карты должны быть оформлены без участия пенсионеров и доставлены им на дом. В комментариях к нашей новости об этом и в социальных сетях люди просят отменить или снизить комиссию за обналичивание денег.

Комиссия сейчас составляет 1%, она не взимается только при использовании пенсионных карт в банкоматах Народного банка. Глава ЦБ сообщил, что регулятор работает над снижением комиссии в банкоматах всех банков.

«Мы ведем работу в двух направлениях. Первое — это льготная комиссия. Сейчас комиссия в среднем составляет 1%, [рассматривается] ее снижение наполовину (до 0,5%). Второе — не взимать комиссию с пенсионеров в банкоматах всех банков. Этот вопрос связан с технической частью. Когда мы его решим, мы сообщим об этом», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

В Узбекистане сегодня функционируют 5500 банкоматов, из которых 1000 принадлежит Народному банку, добавил он.

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