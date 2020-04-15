Совет улемов Узбекистана определил сумму закята на 2020 год

В Управлении мусульман Узбекистана подписано постановление Совета улемов управления об определении суммы закята на 2020 год.

Как передает UzReport, согласно постановлению, сумма закята составляет 531, 250 тыс. сумов, что является 1/40 от суммы 85 грамм золота в сумме 21,25 млн. сумов.

Закят выплачивается бедным (тем, у кого низкий прожиточный минимум, и не имеется нисаб), тем, кто не имеет места жительства, пищи, тем, кто занимается сбором закята, кто не имеет возможности расплатиться с долгами и путникам.

По канонам шариата на средства, полученные в форме закята, мосты, мечети, медресе не возводятся. Все эти деньги выплачиваются только конкретным физическим лицам.