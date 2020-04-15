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  • 15 апрель 2020 20:56
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Совет улемов Узбекистана определил сумму закята на 2020 год

Совет улемов Узбекистана определил сумму закята на 2020 годВ Управлении мусульман Узбекистана подписано постановление Совета улемов управления об определении суммы закята на 2020 год.

 

Как передает UzReport, согласно постановлению, сумма закята составляет 531, 250 тыс. сумов, что является 1/40 от суммы 85 грамм золота в сумме 21,25 млн. сумов.

 

Закят выплачивается бедным (тем, у кого низкий прожиточный минимум, и не имеется нисаб), тем, кто не имеет места жительства, пищи, тем, кто занимается сбором закята, кто не имеет возможности расплатиться с долгами и путникам.

 

По канонам шариата на средства, полученные в форме закята, мосты, мечети, медресе не возводятся. Все эти деньги выплачиваются только конкретным физическим лицам.


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