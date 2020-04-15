Предпринимателям облегчат условия использования личного авто

С 30 марта в Узбекистане движение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями разрешено только по специальному документу и в ряде специально обозначенных случаев.

15 апреля на онлайн-брифинге заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщил, что в ближайшие дни ожидается принятие решения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, которое должно предоставить предпринимателям послабления для передвижения на личных автомобилях.

«Предприниматели выходят с многочисленными просьбами… У них личные автомобили, на которые нет разрешения [на передвижение]. Стикеры выдаются только на транспорт организаций (их выдача на данный момент прекращена — ред.). По этому вопросу через один-два дня выйдет решение Специальной комиссии под председательством премьер-министра. Мы облегчим [условия]», — сообщил он.

По его словам, со вторника были полностью сняты ограничения на передвижение грузовых автомобилей на территории Узбекистана. Таким образом, предприятия теперь смогут без проблем отправлять друг другу товары.

Вице-премьер заявил, что основная задача экономического блока правительства — по мере возможности снизить уровень экономической рецессии и сократить ее длительность. На это ни одно государство не должно жалеть ресурсов.

«Ни одна страна не будет жалеть средства в такой ситуации. Если их жалеть, то это будет означать продление цикла кризиса, что еще больше усугубит ущерб экономике и отодвинет назад восстановление экономики. Чем дальше отодвигается восстановление экономики, тем дольше будут длиться неудобства для людей, доходы продолжат снижаться, в итоге государство не сможет получить доходы в свой бюджет», — объяснил Джамшид Кучкаров.

По словам министра, выход из карантина будет поэтапным. Где есть возможность соблюдать карантинные правила, там будут послабления. Например, во вторник спецкомиссия разрешила возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах.

Через ослабление карантинных мер в сфере строительства планирует открыть финансирование этой отрасли. Вливание средств, будь то бюджетные деньги, кредиты или собственные инвестиции частного бизнеса, должно помочь сдвинуть строительный сектор вперед, отметил глава Минэкономразвития и сокращения бедности.

Кроме того, правительство ставит приоритетной целью финансово-экономическую поддержку сельского хозяйства.

Джамшид Кучкаров заявил, что президент поручил правительству на ежедневной основе, в онлайн-режиме осуществлять мониторинг и, по мере возможности, поддерживать каждую отрасль и сферу.

«Работа по выполнению поставленных задач не прекращается ни на час… При появлении малейшей возможности некоторые ограничения будут постепенно сняты. Цель — поставить экономику на прежние рельсы, перейти на прежний режим работы. Сфера здравоохранения не будет расслабляться ни на секунду в борьбе с пандемией… Мы постараемся выслушать каждое предприятие, помочь, поддержать их, потому что все мы заинтересованы в скорейшем выходе из этого кризиса», — подчеркнул вице-премьер.

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