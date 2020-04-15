Число выздоровевших от коронавируса достигло 107

Восемь человек, у которых был диагностирован коронавирус, полностью выздоровели и отправились на реабилитацию, сообщает

Пациенты проходили лечение в клинике Научно-исследовательского института вирусологии. Среди выздоровевших — четверо мужчин и столько же женщин. Шесть человек — из Ташкента, двое — из Ташкентской области.

Два пациента прилетели чартерным рейсом в Ташкент из Турции, еще один — из России. Остальные пять были в контакте с больными с коронавирусом и заразились. Самой старшей из выздоровевших — 51 год, младшей — 10 лет.

Таким образом, общее число излечившихся от коронавируса в Узбекистане достигло 107.