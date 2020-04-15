Кто получил пластиковые карты с 1 миллионом сумов. Инициаторы проекта рассказали, как были выбраны адресаты для помощи

Инициаторы проекта – Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа рассказал, как были выбраны адресаты для помощи.

"Было решено выбрать определённый сегмент для благотворительной помощи – это женщины, попавшие из-за карантина в трудную финансовую ситуацию. Таким, кто не имеет возможности оформить пластиковую карту, не имеет ни телефона, ни интернета. Была поставлена задача предоставить этим женщинам персональные пластиковые карты и перечислить на них по одному миллиону сумов. Это сумма эквивалентна стоимости примерно семи благотворительных пакетов", – отметили в фонде.

Денежная помощь позволяет купить именно то, в чём наиболее остро нуждается семья. Пластиковые карты решили сделать обычными, без ограничений, действующими на всей территории республики, и её можно будет использовать до окончания срока действия, а при продлении и дальше.

На основе сформированной базы социально и материально уязвимых женщин был подготовлен список адресатов. В его составлении большое содействие оказали Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства, Управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента, Центр координации спонсорской помощи. Ведь именно они лучше остальных знают, кто нуждается в экстренной поддержке.

Всего было отобрано 1000 человек: 350 женщин из Ташкента и по 50 – в каждой области. В список вошли женщины от 25 до 55 лет, не имеющие какого-либо источника дохода, но у которых есть дети, а также те, кто недавно освободился из мест лишения свободы. Это особая группа, они и не имели работы, поскольку официально нигде не смогли или не успели трудоустроиться.

Так как не было возможности собрать у всех адресатов копии паспортов, Управление профилактики правонарушений предоставило банку для первичного оформления карт форму №1, которая является основанием для выдачи паспорта и содержит все необходимые сведения. Управление и один из коммерческих банков страны заключили договор о конфиденциальности данных, не нарушая внутренние протоколы.

В рамках благотворительного проекта "Безопасная помощь" Uzcard предоставил заготовки пластиковых карт. Художественное оформление карт было выполнено дизайнерами Фонда, после чего проведена их первичная персонализация.

На каждую карту сразу же были переведены средства, и специалисты банка вместе с инспекторами профилактики незамедлительно раздали их по адресам в Ташкенте. Банк подписал все договора и получил сканы паспортов постфактум. Содействие в оперативной передаче карт нуждающимся женщинам в областях оказало МВД.