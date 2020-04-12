За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы

Sputnik Узбекистан.
Если после применения административного взыскания противоправный поступок будет совершен повторно, виновнику предъявят штраф в размере 22,3 миллиона сумов или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.
Кроме того, если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.