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  • 12 апрель 2020 22:32
  • 71

За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы

За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы

В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление лица, переболевшего COVID-19 или находящегося на карантине, сообщили в Оперштабе при Кабмине. Теперь за посягательство на его честь и достоинство, за распространение сведений о его личной жизни устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

 

Если после применения административного взыскания противоправный поступок будет совершен повторно, виновнику предъявят штраф в размере 22,3 миллиона сумов или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

 

Кроме того, если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 млн сумов или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.


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