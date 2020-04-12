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  • 12 апрель 2020 22:29
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В Бухаре и Хорезме выздоровели пациенты с коронавирусом

В Бухаре и Хорезме выздоровели пациенты с коронавирусомМинистерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выздоровлении еще пяти человек, у которых был диагностирован коронавирус. Четыре человека выписаны в Бухаре и один — в Хорезмской области. Общее число выздоровевших достигло 66, передает Gazeta.uz.

 

Двое из лечившихся в Бухарской областной инфекционной больнице пациентов (родом из Андижана и Ташкентской области) прибыли в Бухару из Турции. 26 марта у них была выявлена коронавирусная инфекция. Двое других пациентов (родом из Ферганы) прибыли в Бухару чартерным рейсом из России.

 

Выписанный из инфекционной больницы Хорезмской области 32-летний пациент (родом из Сурхандарьинской области) прибыл в Ургенч чартерным рейсом из России. Коронавирус был выявлен у него 25 марта.

 

Ранее в воскресенье были выписаны 19 человек, проходивших лечение в клинике Научно-исследовательского института вирусологии.

 

Все бывшие пациенты направлены на реабилитацию.


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