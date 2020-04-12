В Бухаре и Хорезме выздоровели пациенты с коронавирусом

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выздоровлении еще пяти человек, у которых был диагностирован коронавирус. Четыре человека выписаны в Бухаре и один — в Хорезмской области. Общее число выздоровевших достигло 66, передает Gazeta.uz.

Двое из лечившихся в Бухарской областной инфекционной больнице пациентов (родом из Андижана и Ташкентской области) прибыли в Бухару из Турции. 26 марта у них была выявлена коронавирусная инфекция. Двое других пациентов (родом из Ферганы) прибыли в Бухару чартерным рейсом из России.

Выписанный из инфекционной больницы Хорезмской области 32-летний пациент (родом из Сурхандарьинской области) прибыл в Ургенч чартерным рейсом из России. Коронавирус был выявлен у него 25 марта.

Ранее в воскресенье были выписаны 19 человек, проходивших лечение в клинике Научно-исследовательского института вирусологии.

Все бывшие пациенты направлены на реабилитацию.