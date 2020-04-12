Число нарушений карантина в Узбекистане превысило 50 тыс.

Со дня введения карантинных ограничений в Узбекистане по 11 апреля выявлено свыше 51,1 нарушений, сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД.

За субботу зафиксировано 4510 случаев. Протоколы об административных правонарушениях составлены по статьям 53 (нарушение санитарного законодательства), 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и 46−2 (разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину) Кодекса об административной ответственности.

Число оформленных нарушений по регионам

·Ташкент — 8169;

·Ташкентская область — 6995;

·Ферганская область — 6582;

·Самаркандская область — 5100;

·Кашкадарьинская область — 3933;

·Сырдарьинская область — 3934;

·Наманганская область — 3105;

·Андижанская область — 3045;

·Джизакская область — 2029;

·Бухарская область — 2063;

·Каракалпакстан — 1869;

·Хорезмская область — 1809;

·Сурхандарьинская область — 1914;

·Навоийская область — 635.

Возраст лиц, привлеченных к ответственности

·30517 — 18−30 лет;

·16150 — 31−50 лет;

·3822 — от 50 лет.

·683 — до 18 лет.

Виды нарушений

·48467 — несоблюдение масочного режима;

·397 — покидание мест карантина;

·208 — продолжение торговой деятельности в нарушение санитарно-эпидемиологических правил;

·24 — проведение мероприятий с участием большого числа людей;

·10 — распространение недостоверной информации;

·207 — другие.

Управление транспортными средствами

·6577 — управления автомобилем без разрешения (за субботу — 693);

·4072 — езда на велосипеде в нарушение правил карантина;

·89 — управления мотоциклами;

·58 — управление скутерами.

В период карантина зафиксировано 9 преступлений по статье 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса, 3 преступления по статье 244−5 (распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций), 6 преступлений по статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

По данным Следственного департамента, 4 преступления совершены в Ташкенте, по 3 — в Ферганской и Андижанской областях, по 2 — в Каракалпакстане, Самаркандской и Джизакской областях, по 1 — в Ташкентской и Бухарской областях.

ИСТОЧНИК