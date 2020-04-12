Узбекистанцев попросили не отправлять ксерокопии паспортов через соцсети

В Госинспекции "Узкомназорат" попросили узбекистанцев не отправлять ксерокопии паспортов через соцсети и мессенджеры неизвестным людям. Они могут быть использованы в преступных схемах, сообщает Podrobno.uz

"Пандемия коронавируса вносит свои корректировки в нашу повседневную жизнь, мы чаще используем онлайн ресурсы, уделяем больше времени социальным сетям, а также регистрируемся на разных сайтах, чтобы получить доступ к услугам. Увеличение активности населения в интернете активизировало деятельность разного рода мошенников и злоумышленников. Многие СМИ и авторитетные компании по кибербезопасности все чаще стали говорить о случаях цифрового мошенничества, которые ведут к плачевным последствиям для пользователей", – сообщили в "Узкомназорат".

Например, вы регистрируетесь на сайте, заполняете форму и вас просят отправить селфи с вашим паспортом или копию паспорта для подтверждения личности. Вы, не подозревая в этом подвоха, отправляете фото, но завладев этой информацией злоумышленники могут открыть на ваше имя электронные кошельки, создать предприятие, предлагать разные услуги или оформить кредиты.

Еще один способ использования копии вашего паспорта – мошенник, завладев вашими данными, открывает на торговой площадке в сети профиль, предлагает разные товары по предоплате, для достоверности отправляет копию вашего паспорта. После того как преступник получит деньги, он пропадает, а покупатели естественно обратятся в правоохранительные органы с копией вашего паспорта. За все эти действия аферистов перед законом будете отвечать вы.

Стоит отметить, что об утечке данных вы узнаете не сразу, а после того, как преступники проведут большое количество афер.

"Узкомназорат" просит пользователей сети интернет быть крайне осторожными при регистрации на различных сайтах, общении в социальных сетях и ни в коем случае не пользоваться ими при отправке копии паспорта. Вам будет очень сложно доказать свою непричастность к различным преступным схемам мошенников. При необходимости отправляйте данные только авторизованным и официальным лицам через официальные веб сайты и их приложения.