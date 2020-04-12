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  • 12 апрель 2020 12:17
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Состояние 12-ти пациентов с COVID-19 остается тяжелым

Состояние 12-ти пациентов с COVID-19 остается тяжелымКоличество зарегистрированных пациентов с коронавирусом в нашей стране составило 796 человек. Об этом пишет "Даракчи".

 

У 29 из 112 пациентов, проходящих лечение в клинике НИИ вирусологии, имеются клинические признаки пневмонии, а у 8 - тяжелое состояние. Четыре из 104 пациентов, проходящих лечение в клинике Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, находятся в тяжелом состоянии.

 

 

Нурмат Отабеков, главный Государственный санитарный инспектор Узбекистана отмечает:
"Статистические данные показывают, что с начала принятия карантинных мер они были нарушены в более чем 46 тыс случаев - наши граждане не соблюдали карантинные меры и подвергали себя риску. Мы не понимаем логику таких действий. Несмотря на наши неоднократные заявленияоставаться дома и придерживаться карантинных мер, нарушения карантина регистрируются в более чем 3000 случаев каждый день. Это 3000 случаев риска передачи инфекции. Почему мы подвергаем себя риску?", - недоумевает Нурмат Отабеков.


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