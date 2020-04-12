Состояние 12-ти пациентов с COVID-19 остается тяжелым

Количество зарегистрированных пациентов с коронавирусом в нашей стране составило 796 человек. Об этом пишет "Даракчи".

У 29 из 112 пациентов, проходящих лечение в клинике НИИ вирусологии, имеются клинические признаки пневмонии, а у 8 - тяжелое состояние. Четыре из 104 пациентов, проходящих лечение в клинике Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, находятся в тяжелом состоянии.

Нурмат Отабеков, главный Государственный санитарный инспектор Узбекистана отмечает:

"Статистические данные показывают, что с начала принятия карантинных мер они были нарушены в более чем 46 тыс случаев - наши граждане не соблюдали карантинные меры и подвергали себя риску. Мы не понимаем логику таких действий. Несмотря на наши неоднократные заявленияоставаться дома и придерживаться карантинных мер, нарушения карантина регистрируются в более чем 3000 случаев каждый день. Это 3000 случаев риска передачи инфекции. Почему мы подвергаем себя риску?", - недоумевает Нурмат Отабеков.

