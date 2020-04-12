В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

Podrobno.uz.
"Комплекс будет включать пляж, бассейн, аквапарк, мини-диснейленд, отель на 50 мест, зоны отдыха, ресторан, летнюю террасу, СПА-салон, игровую площадку на природе, оздоровительный и спортивный центр, автостоянку и специальный водный транспорт", – отметили в Департаменте по развитию туризма Бухарской области.
На территории планируется посадить 7 тысяч декоративных деревьев.
Общая стоимость проекта, соответствующего мировым стандартам, составляет 3 миллиарда сумов. Здесь будет создано 150 новых рабочих мест.