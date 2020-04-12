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  • 12 апрель 2020 12:15
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В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

В Бухарской области на территории Тудакульского водного бассейна началось строительство новой экотуристической пляжной зоны площадью 15 га, сообщает Podrobno.uz.

 

"Комплекс будет включать пляж, бассейн, аквапарк, мини-диснейленд, отель на 50 мест, зоны отдыха, ресторан, летнюю террасу, СПА-салон, игровую площадку на природе, оздоровительный и спортивный центр, автостоянку и специальный водный транспорт", – отметили в Департаменте по развитию туризма Бухарской области.

 

На территории планируется посадить 7 тысяч декоративных деревьев.

 

Общая стоимость проекта, соответствующего мировым стандартам, составляет 3 миллиарда сумов. Здесь будет создано 150 новых рабочих мест.


В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны


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