В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

STV.UZ (Тестовый эфир)

В Самарканде избили 63-летнего мужчину, который отказался приготовить хот-дог (Видео)

684 года со дня рождения Амира Тимура

Что мешает самаркандским и каттакурганским бизнесменам стать успешными?

МАХАЛЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МОСТОМ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ

Мне без разницы

Нет

Да

Нравится ли Вам новый дизайн нашего сайта?

Самые читаемые

Сколько человек находятся на карантине в Самарканде?

В Самарканде избили 63-летнего мужчину, который отказался приготовить хот-дог (Видео)

Появились новые подробности о первом пациенте с коронавирусом в Самарканде

В Самаркандской области распространителя слухов о коронавирусе арестовали на 12 суток

В Самарканде управляющий крупного предприятия заражен коронавирусом. Президент строго предупредил руководителей регионов, допустивших ошибки

35 человек освобождены из карантина в Самарканде

Дезинфекция улиц Самарканда с помощью спецтехники

В Нью-Йорке от коронавируса скончался певец из Узбекистана Рустам Самарканди

В Самарканде на карантине находятся 1162 граждан

Стала известна причина смерти Равшанбека Юлдашева