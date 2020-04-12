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  • 12 апрель 2020 10:10
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Количество заболевших коронавирусом за ночь увеличилось на 29 человек

Количество заболевших коронавирусом за ночь увеличилось на 29 человек

На 10:00 12 апреля 2020 года число зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 в Узбекистане составляет 796 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

За ночь эта цифра увеличилась на 29 человек.

 

Напомним, в Самарканде зарегистрировано всего 3 случая заболевания.

 

Всего в мире заражены 1 777 666 человек, из них за все время умерли более 108,8 тысячи человек, число вылечившихся превысило 402,9 тысячи.

 

В Узбекистане вчера была зафиксирована смерть 4-го больного коронавирусом.


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