В Узбекистане умер четвертый пациент с коронавирусом

В Узбекистане 11 апреля была зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Погибшей оказалась 59-летняя жительница Ферганской области, сообщает Podrobno.uz

"25 марта у 59-летней жительницы Ферганской области, которая вернулась из умры, был обнаружен коронавирус, после чего ее поместили в областную инфекционную больницу. 31 марта женщину из-за ухудшения состояния подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщили в Минздраве.

Женщина на фоне коронавируса имела несколько серьезных хронических заболеваний –обструктивную болезнь легких, гипертонию третьей степени, артериальную гипертензию третей степени.

Вечером 11 апреля состояние женщины резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные процедуры, пациентка скончалась в результате острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что в стране по последним данным число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 767.