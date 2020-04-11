В Узбекистане случаев нарушения карантина насчитано более за 46 тыс.

Число выявленных случаев в разрезе регионов:
- город Ташкент – 7 347 фактов;
- Ферганская область – 5 891 факт;
- Ташкентская область – 6 065 фактов;
- Самаркандская область – 4 769 фактов;
- Кашкадарьинская область – 3 759 фактов;
- Сырдарьинская область – 3 594 факта;
- Наманганская область – 2 913 фактов;
- Андижанская область – 2 765 фактов;
- Джизакская область – 1 962 факта;
- Сурхандарьинская область – 1 855 фактов;
- Бухарская область – 1 824 факта;
- Хорезмская область – 1 758 фактов;
- Республика Каракалпакстан – 1 554 факта;
- Навоийская область – 616 фактов.
Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются, отмечают в МВД.