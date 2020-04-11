В Узбекистане случаев нарушения карантина насчитано более за 46 тыс.

С момента объявления карантина по сегодняшний день в Узбекистане выявлено (по состоянию на 9:00 часов 11 апреля) 46 672 факта нарушения мер карантинного ограничения, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Число выявленных случаев в разрезе регионов:

- город Ташкент – 7 347 фактов;

- Ферганская область – 5 891 факт;

- Ташкентская область – 6 065 фактов;

- Самаркандская область – 4 769 фактов;

- Кашкадарьинская область – 3 759 фактов;

- Сырдарьинская область – 3 594 факта;

- Наманганская область – 2 913 фактов;

- Андижанская область – 2 765 фактов;

- Джизакская область – 1 962 факта;

- Сурхандарьинская область – 1 855 фактов;

- Бухарская область – 1 824 факта;

- Хорезмская область – 1 758 фактов;

- Республика Каракалпакстан – 1 554 факта;

- Навоийская область – 616 фактов.

Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются, отмечают в МВД.