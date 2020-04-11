Сколько абитуриентов примут медицинские вузы, как изменится подготовка врачей в высшей школе

В 2020 году медицинские вузы Узбекистана примут в целом 5414 абитуриентов. Четыре медицинских вуза Ташкента - Ташкентская медицинская академия (ТМА), Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкентский педиатрический медицинский институт (ТашПМИ) и Ташкентский фармацевтический институт (ТашФарМИ) - примут в целом 2155 человек.

В медицинских вузах Узбекистана, за исключением ТашФарМИ, с 2020 года вводится новая специальность - "Народная медицина". Во всех медвузах и их региональных филиалах на эту специальность выделена квота приема по 25 мест. Бюджетные места, как и прежде, выделены для абитуриентов, поступающих по целевому приему.

С 2020/2021 учебного года студентам медвузов, имеющим международный сертификат об уровне знания иностранного языка, независимо от курса обучения будет выплачиваться надбавка в размере базовой стипендии к ежемесячной стипендии.

Исключение — студенты с оценкой «удовлетворительно» по предметам специальности.