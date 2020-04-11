В Узбекистане прекратилась трансляция 10-ти российских каналов

ГИ "Узконмазорат" сообщает, что 04.00 часов 11 апреля т.г. в связи с пропажей радиосигнала с зарубежных спутников, прекратилась передача и трансляция 10-ти зарубежных ТВ каналов.

Это Первый канал, Звезда, НТВ, Россия 1, Россия 24, Карусель, Муз ТВ, Матч ТВ, Клуб путешествий, Россия Культура. Трансляция остальных зарубежных ТВ каналов с других спутников осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время ведутся технические работы по переключению и получению сигнала вышеуказанных зарубежных ТВ каналов с других телевизионных спутников. Об этом пишет Даракчи.уз