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  • 11 апрель 2020 12:33
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В Узбекистане прекратилась трансляция 10-ти российских каналов

ГИ "Узконмазорат" сообщает, что 04.00 часов 11 апреля т.г. в связи с пропажей радиосигнала с зарубежных спутников, прекратилась передача и трансляция 10-ти зарубежных ТВ каналов.

 

В Узбекистане прекратилась трансляция 10-ти российских каналов

 

Это Первый канал, Звезда, НТВ, Россия 1, Россия 24, Карусель, Муз ТВ, Матч ТВ, Клуб путешествий, Россия Культура. Трансляция остальных зарубежных ТВ каналов с других спутников осуществляется в штатном режиме.  

 

В настоящее время ведутся технические работы по переключению и получению сигнала вышеуказанных зарубежных ТВ каналов с других телевизионных спутников. Об этом пишет Даракчи.уз


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