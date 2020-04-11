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  • 11 апрель 2020 12:10
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«Минувшие дни» на китайском языке

Роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни»  переведен на китайский язык и издан в Китае, общим тиражом более 2000 экземпляров.

 

«Минувшие дни» на китайском языке

 

Это еще один шаг к ознакомлению мира с культурой и наследием нашего народа путем перевода шедевров узбекской литературы на иностранные языки.

 

Перевод этой книги является результатом двухлетней работы г-жи Ди Сяося, доцента Института иностранных языков Университета Ланчжоу, постоянного партнера Ташкентского государственного института востоковедения.

 

Ди Сяося начала  перевод, когда была назначена директором Узбекско-китайского института Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения.

 

Перевод стал отличным подарком для многих поклонников ученого в день рождения просветителя Абдуллы Кадыри, пишет Уза.


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