«Минувшие дни» на китайском языке

Роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» переведен на китайский язык и издан в Китае, общим тиражом более 2000 экземпляров.

Это еще один шаг к ознакомлению мира с культурой и наследием нашего народа путем перевода шедевров узбекской литературы на иностранные языки.

Перевод этой книги является результатом двухлетней работы г-жи Ди Сяося, доцента Института иностранных языков Университета Ланчжоу, постоянного партнера Ташкентского государственного института востоковедения.

Ди Сяося начала перевод, когда была назначена директором Узбекско-китайского института Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения.

Перевод стал отличным подарком для многих поклонников ученого в день рождения просветителя Абдуллы Кадыри, пишет Уза.