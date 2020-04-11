Азиз Абдухакимов: Карантин не причина сидеть сложа руки - в Узбекистане будет развиваться «онлайн-туризм» и «дистанционный спорт»

Какие работы проводятся в сфере туризма и спорта в период пандемии коронавируса? Какие новые подходы используются в развитии этих областей? Какие новые проекты планируются? На эти и другие вопросы ответил заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

- Азиз Абдукаххорович, что делается для развития туризма и спорта в то время, когда из-за разразившейся в мире пандемии в нашей стране тоже принимаются меры по нераспространению Covid-19, в частности, откладываются мероприятия по этим двум направлениям и отменяются авиарейсы?

- Да, в настоящее время в нашей стране действует режим обязательной самоизоляции. Однако, в этот период не нужно сидеть сложа руки, надо использовать время эффективно, воспользоваться новыми методами для развития данных отраслей. Например, Государственный комитет по развитию туризма в настоящий период работает над развитием онлайн-туризма, поддержкой предпринимателей и стартаперов, а Министерство физической культуры и спорта уже начало работу по активному развитию дистанционного спорта и пропаганде здорового образа жизни.

- Если говорить отдельно о развитии онлайн-туризма, что конкретно делается в этом направлении?

- В настоящее время Государственный комитет по развитию туризма и Национальный PR-центр при нем работают над запуском сайта online-tourism.uz, который позволит совершать виртуальные туристические поездки по Узбекистану. Это будет первая платформа, предлагающая виртуальные путешествия по нашей стране. В нынешний сложный период важно усилить продвижение туризма в Узбекистане. Это позволит туристам планировать свои поездки заранее, не выходя из дома. Ожидается, что новый сайт будет запущен в ближайшие дни.

- Какие именно направления включает в себя сайт Online-tourism.uz?

- Согласно концепции, этот сайт будет в основном работать по трем направлениям: Для туристов.

То есть позволит совершать виртуальные туры по всему Узбекистану. На сегодняшний день уже начато сотрудничество с музеями и другими туристическими объектами для запуска виртуальных туров. Пользуясь возможностью, мы хотели бы привлечь к сотрудничеству наших талантливых специалистов, работающих в этой области, и вместе организовать онлайн-туры. В то же время, мы призываем владельцев кафе, ресторанов и других туристических объектов принять необходимые меры для запуска виртуального тура, поскольку это позволит туристам уже сейчас выбрать наиболее подходящее для них место. Если у представителей туристического бизнеса возникнут определенные трудности в этом отношении, необходимые советы и рекомендации будут представлены на сайте online-tourism.uz.

- В период карантина туристический бизнес переживает сложные времена. Какая поддержка оказывается ему государством?

- Как отметил наш многоуважаемый Президент Шавкат Миромонович, в такой сложный период наше государство не оставит без внимания ни одного предпринимателя. В соответствии с Указами Президента № 5969 от 19 марта 2020 года и № 5978 от 3 апреля 2020 года предприятиям, в том числе в сфере туризма, был предоставлен ряд льгот во время пандемии. Туроператоры, турагенты, средства размещения освобождаются от земельного налога и налога на имущество до 31 декабря, уплачивают социальный налог по сниженной ставке (1%); для средств размещения, ресторанов и других субъектов, имеющих имущество, приостановлено начисление пени по налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами, не будут приниматься меры по взысканию налоговой задолженности; для индивидуальных предпринимателей, связанных с сектором туризма (семейных гостевых домов, гидов, ремесленников), подоходный налог, взимаемый с физических лиц, был снижен на 30%, а также приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы и социальных налогов для тех, кто был вынужден прекратить деятельность в течение периода карантина. В этом случае, предприниматели могут в режиме онлайн уведомить налоговые органы из дома о прекращении своей деятельности. Задолженность по кредитным платежам (гостиницы, туроператоры, транспортные и логистические компании) была отсрочена.

- Что планируется сделать после окончания пандемии?

- Государственный комитет по развитию туризма разработал и направил в Кабинет Министров срочные меры по снижению негативного воздействия чрезвычайной ситуации на мировом туристическом рынке на туристический сектор страны. Согласно им, после окончания карантина в Узбекистане, связанного с предотвращением распространения коронавируса, планируется субсидировать стартап-проекты в сфере туризма, включая инновационные бизнес-идеи, особенно идеи молодежи, и их программы, направленные на создание удобств для туристов. Также в рамках проекта «Открой свой край» планируется вовлечь местное население в процесс сбора аудио-, фото- и видео-материалов, и на этой основе расширить реестр населенных пунктов со статусом «Туристическая деревня», «Туристическая махалля» и «Туристический аул».