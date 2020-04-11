В Узбекистане планируют обследовать на коронавирус работников из группы риска

В Узбекистане идет формирование списка профессий, которые попадают в группу риска из-за опасности заболевания коронавирусом. Власти запланировали обследовать этих людей в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахрома Алматова.

"Есть понятие "Контингент риска", то есть слой населения с высоким уровнем риска, точнее говоря граждане, у которых риск заражения напрямую зависит от их профессии. В первую очередь это те, кто общается с пациентами, то есть сотрудники скорой помощи, врачи, медработники, потому что они посещают дома на основании вызовов по болезни, первыми общаются с пациентом, изучают их состояние и оказывают первую помощь", – рассказал Алматов.

По его словам, сегодня они специально обучены, чтобы не заразиться. Медики обладают навыками профилактики заболевания, предотвращения инфицирования заболеванием, проведения противоэпидемических мероприятий на месте, представления рекомендаций, организации их в процессе оказания первой медицинской помощи.

"Мы приняли решение Главного государственного санитарного врача республики по сохранению здоровья врачей, согласно которому, мы намереваемся провести лабораторный анализ контингента с высокой степенью риска заражения. В городе Ташкенте и областных центрах мы планируем обследовать медицинский персонал скорой медицинской помощи, врачей и медсестер, работающих непосредственно с гражданами в больницах и семейных клиниках", – отметил он.

Алматов также добавил, что есть также профессии, которые много работают с общественностью. Это, например, кассиры, продавцы.

"В целом, списки профессий, о которых идет речь, формируются. Мы запланировали обследовать этих специалистов в соответствии с эпидемиологическими рекомендациями", – подчеркнул он.