Завершился внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный коронавирусу

Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции. Он был посвящен вопросам усиления сотрудничества и объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев в ходе саммита предложил:

– создание постоянно действующей системы мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической обстановки в рамках Тюркского совета;

– налаживание тесного сотрудничества по линии министерств здравоохранения и ведущих медицинских учреждений по обмену опытом в области предупреждения, диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний, проведения научных исследований.

- усиление координирующих функций секретариата Тюркского совета и создание соответствующей группы для налаживания тесных рабочих контактов с национальными штабами по борьбе с пандемией;

- максимальное использование транспортной инфраструктуры и коммуникаций, оказание практического содействия в транспортировке грузов и их облегченное пересечение через границы, оперативное решение всех возникающих вопросов путем создания рабочей группы во главе с руководителями министерств транспорта стран-участниц организации;

- привлечение широкой международной помощи для смягчения последствий пандемии, дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, установление партнерских связей между ВОЗ и Тюркским советом.





Все предложения и инициативы президента Узбекистана были включены в итоговый документ состоявшегося внеочередного саммита – Бакинскую декларацию. Этот важный документ станет политической и юридической основой реализации достигнутых договоренностей в рамках встречи глав тюркоязычных государств.