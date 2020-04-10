Завершился внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный коронавирусу

Podrobno.uz.
Шавкат Мирзиёев в ходе саммита предложил:
– создание постоянно действующей системы мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической обстановки в рамках Тюркского совета;
– налаживание тесного сотрудничества по линии министерств здравоохранения и ведущих медицинских учреждений по обмену опытом в области предупреждения, диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний, проведения научных исследований.
- усиление координирующих функций секретариата Тюркского совета и создание соответствующей группы для налаживания тесных рабочих контактов с национальными штабами по борьбе с пандемией;
- максимальное использование транспортной инфраструктуры и коммуникаций, оказание практического содействия в транспортировке грузов и их облегченное пересечение через границы, оперативное решение всех возникающих вопросов путем создания рабочей группы во главе с руководителями министерств транспорта стран-участниц организации;
- привлечение широкой международной помощи для смягчения последствий пандемии, дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, установление партнерских связей между ВОЗ и Тюркским советом.