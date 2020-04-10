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  • 10 апрель 2020 23:12
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Завершился внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный коронавирусу

Завершился внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный коронавирусу

Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции. Он был посвящен вопросам усиления сотрудничества и объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Podrobno.uz.

 

Шавкат Мирзиёев в ходе саммита предложил:

 

– создание постоянно действующей системы мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической обстановки в рамках Тюркского совета;

 

– налаживание тесного сотрудничества по линии министерств здравоохранения и ведущих медицинских учреждений по обмену опытом в области предупреждения, диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний, проведения научных исследований.

 

- усиление координирующих функций секретариата Тюркского совета и создание соответствующей группы для налаживания тесных рабочих контактов с национальными штабами по борьбе с пандемией;

 

- максимальное использование транспортной инфраструктуры и коммуникаций, оказание практического содействия в транспортировке грузов и их облегченное пересечение через границы, оперативное решение всех возникающих вопросов путем создания рабочей группы во главе с руководителями министерств транспорта стран-участниц организации;

 

- привлечение широкой международной помощи для смягчения последствий пандемии, дальнейшее повышение статуса и полномочий Всемирной организации здравоохранения, установление партнерских связей между ВОЗ и Тюркским советом.


 

Завершился внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный коронавирусу

Все предложения и инициативы президента Узбекистана были включены в итоговый документ состоявшегося внеочередного саммита – Бакинскую декларацию. Этот важный документ станет политической и юридической основой реализации достигнутых договоренностей в рамках встречи глав тюркоязычных государств.


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