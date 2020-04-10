В Узбекистане запустили аггрегатор и поисковик онлайн-сервисов

В Узбекистане запущен портал «Uyda qoling» (Оставайтесь дома), на котором собрана информация об онлайн-услугах для полезного проведения времени граждан во время карантина. Об этом сообщает UzReport.

Сервисы на портале сгруппированы по различным типам потребностей и жизненным ситуациям. Граждане могут найти на сайте такие услуги, как доставка продуктов, медицинские и фармацевтические услуги, сервисы для развлечения и отдыха, а также сервисы для обучения и саморазвития.

Сейчас на портале - свыше 200 цифровых сервисов, которые ежедневно пополняются. Большинство онлайн-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях. Кроме того, для проведения времени на карантине интересно и с пользой, на портале собраны творческие конкурсы с призами, возможность участия в благотворительных акциях и многое другое.

Во время карантина все силы направлены на то, чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя комфортно и безопасно.

Оставайтесь дома и будьте здоровы!