Шавкат Мирзиёев: ни один человек, ни одна семья в нашей стране не должны остаться без внимания и заботы государства и общества

Президент Шавкат Мирзиёев 10 апреля в начале видеоселекторного совещания, посвященного обсуждению наиболее актуальных вопросов повышения эффективности и продуктивности кластерной системы в хлопководстве и зерноводстве, особо остановился на принимаемых мерах по противодействию пандемии коронавируса. Глава государства заявил в частности:

– Прежде всего хочу отметить, что нынешняя ситуация со стремительным распространением коронавируса во многих странах мира доказывает, что мы в Узбекистане своевременно ввели карантин и ограничительные мероприятия.

Выражаю глубокую благодарность всем нашим гражданам, которые правильно понимают и разделяют это, терпеливо соблюдают правила домашней самоизоляции и карантина, а также врачам, отважно и стойко выполняющим свой долг.

Следует открыто признать: если бы не были вовремя введены карантин и ограничительные мероприятия – принимая во внимание менталитет и образ жизни нашего народа, в том числе очень обширные социальные связи, охватывающие поездки на работу, посещение уроков, участие в различных церемониях, походы на рынок, частое проведывание родственников, соседей, друзей и особенно больных, – заболевших и человеческих потерь могло быть намного больше.

В течение почти месяца мы замедлили распространение инфекции и эффективно воспользовались этим временем для увеличения числа лечебных мест, изучения и внедрения медицинского опыта зарубежных стран.

Мы закупили в России 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первая партия будет доставлена в ближайшие дни. Закуплены также тесты-системы – 200 тысяч из Китая и 50 тысяч из Германии.

В противодействии пандемии мы тесно сотрудничаем с международным сообществом.

Сегодня состоялся посвященный этому вопросу внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

В работе саммита приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Турции, Туркменистана, Узбекистана и Венгрии, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мы договорились о сформировании в рамках Тюркского совета совместной системы эпидемиологического надзора, обмене информацией и опытом в области диагностики, лечения и предложили широко наладить эти работы.

Хочу особо отметить, что все главы делегаций констатировали необходимость в новых механизмах и форматах в условиях пандемии для развития сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортной сферах.

Мы договорились поддерживать объемы товарооборота между государствами Тюркского совета на докризисном уровне, оказывать взаимное содействие в стимулировании инвестиций и реализации приоритетных проектов, эффективно использовать транспортную инфраструктуру и снизить тарифы на грузоперевозки, в целом, обеспечивать беспрепятственное передвижение грузов с продукцией первоочередной необходимости для наших стран.

Мы задействуем все силы и возможности, будь то внутри страны или за ее пределами, в борьбе с этим вызовом.

Ни один человек, ни одна семья в нашей стране не должны остаться без внимания и заботы государства и общества.

Поэтому руководители 6 секторов на местах, все ответственные лица и закрепленные министры должны работать не покладая рук!

Опасность еще не миновала. Впереди нас ожидают большие испытания.

Работа должна продолжаться круглосуточно, с железной дисциплиной и чувством ответственности!