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  • 10 апрель 2020 20:03
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Для лечения COVID-19 могут использовать кровь переболевших

Для лечения COVID-19 могут использовать кровь переболевших

Врачи Узбекистана намерены использовать сыворотку крови пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, для лечения тяжело больных коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

«По согласованию с рядом опытных ученых и врачей в нашей стране вскоре будет введен совершенно новый метод — практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело», — говорится в сообщении.

 

В сыворотке крови людей, которые перебороли COVID-19, выработаны антитела против вируса, что приводит к его гибели, поясняет Минздрав.

 

По данным ведомства, выздоровевшие пациенты, у которых будет браться кровь, пройдут полное медицинское исследование и тестирование на ряд инфекций. «Возьмут только небольшую часть сыворотки людей, у которых нет других инфекций и болезней. Эта не вызовет никаких неблагоприятных осложнений у донора. Это научно доказано», — подчеркивается в сообщении.

 

Сыворотку затем можно будет использовать с согласия тяжело больных пациентов и в строгом соответствии с инструкциями врача после обработки специальными процедурами.

 

Практику переливания плазмы начали применять в феврале китайские врачи. По данным агентства Синьхуа, клинические результаты показали, что через 12−24 часа после переливания плазмы у пациентов повышалась степень насыщения крови кислородом и ослабевали воспалительные процессы.

 

Этот метод лечения используют также во Франции, Турции, США и Канаде. В России такие опыты проводят в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52, где плазму переболевших получили несколько больных, которые находятся в тяжелом или критическом состоянии, пишет ТАСС.

 

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