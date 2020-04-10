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  • 10 апрель 2020 16:45
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Опубликованы свежие данные по числу больных COVID-19 по регионам

Опубликованы свежие данные по числу больных COVID-19 по регионам Узбекистане начиная с 15 марта (за 25 дней) по данным на утро 10:00 10 апреля выявлено 624 больных коронавирусной инфекцией.

 

Таким образом за сутки прирост составил 69 человек (днем ранее - 73).

 

Как сообщает "Даракчи", ссылаясь на данные официального сайта о коронавирусе в Узбекистане, по регионам на утро 10 апреля расклад пациентов с COVID-19 таков:

 

Ташкент - 249 (220 по данным на 9 апреля),

Бухара - 84 (84),

Андижан - 83 (77),

Фергана - 69 (71 (?)),

Наманган - 54 (54),

Хорезм - 52 (18 ),

Каракалпакстан - 16 (16),

Кашкадарья - 6 (6),

Джизак - 3 (3),

Самарканд - 3 (1),

Сурхандарья - 3 (3),

Навои - 2 (2).

 

В Сырдарьинской области, по официальным данным, зараженных коронавирусом не обнаружено.


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