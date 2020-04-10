Опубликованы свежие данные по числу больных COVID-19 по регионам

Узбекистане начиная с 15 марта (за 25 дней) по данным на утро 10:00 10 апреля выявлено 624 больных коронавирусной инфекцией.
Таким образом за сутки прирост составил 69 человек (днем ранее - 73).
Как сообщает "Даракчи", ссылаясь на данные официального сайта о коронавирусе в Узбекистане, по регионам на утро 10 апреля расклад пациентов с COVID-19 таков:
Ташкент - 249 (220 по данным на 9 апреля),
Бухара - 84 (84),
Андижан - 83 (77),
Фергана - 69 (71 (?)),
Наманган - 54 (54),
Хорезм - 52 (18 ),
Каракалпакстан - 16 (16),
Кашкадарья - 6 (6),
Джизак - 3 (3),
Самарканд - 3 (1),
Сурхандарья - 3 (3),
Навои - 2 (2).
В Сырдарьинской области, по официальным данным, зараженных коронавирусом не обнаружено.