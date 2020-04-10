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  • 10 апрель 2020 16:47
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В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе

В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе

Национальное агентство "Узбеккино" при поддержке Специальной республиканской комиссии приступило к съемкам документального фильма о COVID-19, сообщает Podrobno.uz.

 

Фильм будет снят как кинохроника, в которой отразится распространение вируса в Узбекистане, а также меры, принятые правительством по борьбе с пандемией.

 

В киноленту также войдут кадры строящихся больниц для зараженных коронавирусом, интервью с членами правительства страны, медицинскими работниками, экспертами, сотрудниками органов правопорядка и людьми, излечившимися от заболевания.

 

"Через призму рассказа о тяжелых испытаниях, которые мужественно проходят сегодня герои нашего фильма, мы покажем полную картину сражения Узбекистана с COVID-19, и какие меры государство предприняло для защиты своих граждан и экономики в целом. Мы также создадим объемную кинобазу и соберем видеоматериалы кинохроники о том, как развивались эти события в мире и как наша страна противостояла этой страшной пандемии", – рассказал руководитель "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

 

По его словам, благодаря этой кинобазе в будущем исследователи и эксперты смогут изучить опыт Узбекистана в борьбе с COVID-19. По сути, добавил он, мы приступили к написанию и съёмкам истории независимого Узбекистана в период серьёзных испытаний.


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