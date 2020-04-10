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  • 10 апрель 2020 16:45
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На Узбекистан надвигаются сильные дожди и ветер

На Узбекистан надвигаются сильные дожди и ветерНа Узбекистан надвигаются сильные дожди и ветер, сообщает Узгидромет.

 

"12-14 апреля по Узбекистану пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. 12-14 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно", – сообщили в Узгидромете.

 

В субботу на нашу территорию начнется вынос влажной, но теплой воздушной массы с районов Ирана. Местами возможен небольшой дождь, лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и по Ферганской долине сохранится погода без осадков. Температура воздуха повысится ночью до 5-8 градусов тепла, днем – до 17-22 градусов.

 

В воскресенье дожди пройдут уже по большей части территории республики, местами они будут сильными. Возможны грозы. По Каракалпакстану, Хорезмской и Сурхандарьинской областям местами возможен небольшой дождь, а по Ферганской долине осадков не ожидается. Ожидается местами усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

 

В самом начале следующей недели по территории Узбекистана сохранится неустойчивая и местами ветреная погода. Дожди, местами сильные пройдут по всей территории, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей. Дневная температура понизится на 3-5 градусов.

 

12-14 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно.


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