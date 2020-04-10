Китай отправил в Узбекистан крупную партию медикаментов для лечения коронавируса

В Узбекистан 9 апреля специальным рейсом из Китайской Народной Республики доставлена гуманитарная помощь с медикаментами и медицинскими материалами для лечения и профилактики больных коронавирусом.

Гуманитарный груз был направлен по инициативе Министерства инновационного развития Узбекистана и Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана из Синьцзянского физико-химического технического института и Шанхайского фармацевтического института Академии наук КНР.

Доставка груза в Ташкент организована Китайско-узбекским медицинским технопарком. 50 тысяч упаковок лекарственных препаратов переданы Министерству инновационного развития для оказания гуманитарной помощи узбекскому народу.

Гуманитарный груз из Китая состоит из следующих лекарств для эффективной борьбы против коронавируса:

– Препарат Fenle (Фенл) (таблетки гидроксихлороксина сульфата 100 мг) производства фармацевтической компании SPH Zhongxi Pharmaceutical Co., Ltd – 20 000 упаковок. Этот препарат обладает противомалярийным свойством и дает хороший эффект также в борьбе с коронавирусом;

– Zukamu (Зукаму) – 10 000 упаковок и Zupa (Зупа) – 10 000 упаковок производства фармацевтической компании Xinjiang Uyghur Pharmaceutical Co., Ltd. (Синьцзян-Уйгурская фармацевтическая компания). Это эффективные препараты для устранения симптомов острого респираторного заболевания и гриппа;

– Препарат Fufang Yizhihao (Фуфан йижихао) – 10000 упаковок производства фармацевтической компании Xinjiang Yinduolan Uighur Medicine Co. Ltd. Данный препарат эффективен при вирусных простудах, воспалении горла и давящей боли, головной боли и понижении температуры тела;

Кроме того, Китайско-узбекский медицинский технопарк выразил готовность предоставить свою лечебно-диагностическую клинику под мобильный госпиталь для размещения и лечения пациентов в случае необходимости, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Мининноваций.