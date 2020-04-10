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  • 10 апрель 2020 10:55
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Разбой, совершенный в отношении инвалида

В ночь с 07 на 08 апреля 2020 года примерно в 02:00 часов 33-летний Ж.Х. и 26-летний М.Ш. в состоянии алкогольного опьянения, разбив окно входной двери спальной комнаты,  противоправно проникли в дом инвалида 2-й группы 47-летней О.Х. 

 

Разбой, совершенный в отношении инвалида

 

Угрозой применения насилия опасного для жизни, схватили руками за шею О.Х. и потребовали выдать им деньги и золотые украшения. Заполучив  100.000 сум, находившихся при О.Х. скрылись с места происшествия.

 

По данному факту Следственным отделением при ОВД Коракольского района в отношении и М.Ш. и Ж.Х. возбуждено уголовное дело по п. "в” ч.3 ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (разбой).

 

Они  привлечены в качестве подозреваемых и задержаны в установленном порядке, в настоящее время ведется предварительное следствие.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.


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