Разбой, совершенный в отношении инвалида

В ночь с 07 на 08 апреля 2020 года примерно в 02:00 часов 33-летний Ж.Х. и 26-летний М.Ш. в состоянии алкогольного опьянения, разбив окно входной двери спальной комнаты, противоправно проникли в дом инвалида 2-й группы 47-летней О.Х.

Угрозой применения насилия опасного для жизни, схватили руками за шею О.Х. и потребовали выдать им деньги и золотые украшения. Заполучив 100.000 сум, находившихся при О.Х. скрылись с места происшествия.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Коракольского района в отношении и М.Ш. и Ж.Х. возбуждено уголовное дело по п. "в” ч.3 ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (разбой).

Они привлечены в качестве подозреваемых и задержаны в установленном порядке, в настоящее время ведется предварительное следствие.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.